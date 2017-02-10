Против Михаила Деля возбуждено еще одно дело

В отношении опекуна восьмерых детей из Зеленограда Михаила Деля возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает 10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на адвоката семьи Ивана Павлова.

Деля обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. «Сегодня нам предъявили постановление о выделении нового уголовного дела из уже существующего в отношении Михаила дела о побоях», — рассказал юрист.

Павлов отметил, что первое уголовное дело, возбужденное по статье о побоях, «переходит в иное несудебное русло», так как статья была накануне декриминализирована.

О том, что детей забрали из московской семьи, стало известно 13 января. В столичном департаменте соцзащиты заявили, что они якобы​​ подвергались побоям​. Московские власти приняли решение расторгнуть договоры опеки с семьей. 18 января уголовное дело о побоях было возбуждено в отношении Михаила Деля. 25 января полиция произвела обыск в квартире семьи Дель.

Рассмотрение гражданского иска о признании незаконным расторжения договора опеки назначено на 13 февраля.