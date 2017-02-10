Два Владимира на один судебный квартал

Антимонопольная служба отменила итоги обоих конкурсов на застройку судебного квартала на Петроградской стороне. Лакомый проект управделами президента в 36 млрд рублей могут порезать на более мелкие ломтики.

Конкурс на строительство жилья для судей (600 квартир) ранее выиграло ООО «Каскад Энерго», входящее в группу «Ташир». При стартовой цене в 6,2 млрд рублей компания обязалась построить 4 жилых корпуса за 5,8 млрд рублей. До этого определилась и компания, которая должна построить здания Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Конкурс на 28,9 млрд рублей выиграло ООО «Кредо» Аси и Михаила Борисовых. Получившее шах на двух досках «ПСБ ЖилСтрой» сделало ответные ходы, обратившись в ФАС. Антимонопольщики с компанией согласились. В обеих партиях объявлен перерыв.

В жалобе «ЖилСтроя» на конкурс по жилью отмечено сразу несколько допущенных, по мнению компании, нарушений. В частности, заказчик заявляет, что может затребовать дополнительные документы у участников на свое усмотрение: это противоречит принципу равноправия при проведении конкурса. Компании не хватило также материалов, которые определяют необходимые технические и архитектурные решения, карт и указаний на объем работ. Не указан конкретный размер авансирования, что не позволяет рассчитать стоимость контракта. Кроме того, уже на стадии оценки заявки комиссия по критерию «квалификация участника» недодала «ЖилСтрою», по его подсчетам, 5 с половиной баллов — в итоге именно этого не хватило компании до итоговой победы.

В случае с отмененным ранее более крупным конкурсом непосредственно на здания Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана ситуация во многом повторяется. Там компания Людмилы Коган недосчиталась по «квалификации» 3,6 балла, а по опыту выполнения сопоставимых работ — 10 баллов. Дело в том, что комиссия отказалась зачесть заявителю контракт по Нижегородскому машиностроительному заводу. Формальным поводом стали противоречия между реестром, где указана стоимость работ в 4,930 млрд рублей, и фактической стоимостью — 4,947 млрд. Комиссия сообщила, что участник представил недостоверные сведения — хотя в этом случае должна была бы отклонить его заявку еще на стадии рассмотрения. При окончательном подсчете «ЖилСтрой» отстал от победителя на 1,17 балла. По прикидкам компании, при корректной оценке она бы вырвалась вперед на 1,55.

Гендиректор «ПСБ ЖилСтрой» Александр Желиостов в разговоре с «Фонтанкой» отметил несовершенство документации по конкурсу, который выиграло «Кредо». По его словам, при повторном объявлении общий огромный лот может быть разделен — здание суда, судебного департамента и Дворца танцев могут достаться разным подрядчикам. По крайней мере, компания рассчитывает на то, что хотя бы стоимость строительства этих объектов будет заявлена отдельно. Такого пункта нет в официальном предписании антимонопольной службы, однако в ходе заседаний ФАС этот вопрос обсуждался. Кроме того, в особый конкурс могут выделить и рекультивацию территории.

«ЖилСтрой», по жалобам которого оказалась подвешена застройка всего квартала общей стоимостью под 35 млрд рублей, связан с «БФА-Девелопмент». В этих конкурсах компания не случайный фигурант. На ее счету уже есть постройка Академии танца Бориса Эйфмана и реконструкция ее репетиционной базы, а также работа по строительству Школы и детского театра танца Бориса Эйфмана на Введенской улице. Однако театральные заслуги компании, как показала практика, не позволили ей оказаться в числе фаворитов при розыгрыше судебного квартала. Возможно, «балетное» прошлое каким-то образом сыграет свою роль, если из общего лота действительно выделят Дворец танцев.

Один из участников конкурса отметил в беседе с корреспондентом «Фонтанки», что не видит признаков «заточенности» документов под конкретного участника, а все недостатки связывает с поспешностью заказчика. В публичном пространстве борьбу за первый контракт почти на 30 млрд рублей представляют как заочное противостояние двух Владимиров — Когана и Кожина. Супруга первого Людмила Коган является владельцем 40% акций «ПСБ ЖилСтрой» и гендиректором «БФА-Девелопмент». Кроме нее среди собственников значатся Александр Кретов (совладелец нескольких компаний группы БФА и «Центр-Инвест-Строя»), а также Владимир Александров и сам Александр Желиостов, совладельцы «БФА-Монолит». Владимир Коган, имея богатый банкирский опыт, возглавлял после этого ФКП «Северо-Западная дирекция Госстроя России — Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений», а затем стал заместителем главы Росстроя. Кроме того, он был замглавы Минрегиона в то время, когда ведомство возглавлял нынешний вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Отставку Когана в 2012 году объясняли именно его конфликтом с начальством. Сейчас он является основным владельцем банка «Уралсиб».

Связь экс-главы управделами президента Владимира Кожина с судебным кварталом менее линейна. На несколько дней оказавшееся победителем ООО «Кредо» – не чужая ему структура, она неоднократно выигрывала конкурсы, объявленные УДП, – в частности принимала участие в реконструкции Сената и Синода, Константиновского дворца и резиденции полпреда президента в СЗФО. «Фонтанка» ранее подробно писала о долгой истории взаимоотношений нынешних владельцев «Кредо» с Кожиным и его бывшим заместителем Иваном Малюшиным.

Не чужда работе с управделами и ГК «Ташир», в которую входит «Каскад-Энерго», победитель отмененного 10 февраля конкурса на строительство жилья для судей. В 2011 году (еще при Кожине) «Ташир» стал генподрядчиком реконструкции здания газеты «Известия» на Пушкинской улице (ФГУП «Издательство «Известия» принадлежит именно УПД). На этом месте должен появиться МФК почти в 200 тысяч квадратных метров, однако строительство не задалось еще до прихода «Ташира». Инвестор «Легаси девелопмент» не может реализовать проект в течение 10 лет, контракт может быть расторгнут уже в ближайшее время.

Интересно, что за претендентами на судебный квартал стоят люди, у каждого из которых за спиной крупные и, скажем так, небесспорные проекты. В 2012 года Счетная палата проверила расходование средств на строительство петербургской дамбы в 2008-2009 годах, которое курировал Коган. Выяснилось, что контракты на 45,2 млрд рублей разбухли до 71,9 млрд из-за дополнительных соглашений. В свою очередь, управделами президента под руководством Кожина занималось реконструкцией Константиновского дворца, смета которой в результате увеличилась со $150 млн вдвое.

ФГУП «Строительное объединение» управделами может вести себя по-разному в данной ситуации: согласиться с предписанием ФАС и объявить новый конкурс — либо обжаловать решение антимонопольщиков в суде и добиться наложения обеспечительных мер в виде его приостановки. Во втором случае заказчик сможет заключить контракт с ранее определенным победителем — и дожидаться окончательного решения суда. Такие прецеденты в последнее время нередки, имели место они и в Петербурге. В частности, Дирекция транспортного строительства все же заключила договор с «АБЗ-Дорстрой» на строительство дороги к «Крестам-2», несмотря на предписание ФАС, которая отреагировала на жалобу ПО «Возрождение». Правда, в середине января суд снял обеспечительные меры и остановил стройку вплоть до окончательного решения.



Повторное объявление конкурса связано с определенными трудностями. В прошлый раз заказчик сумел уложиться до Нового года. Однако с 1 января ФГУП (за исключением 64 избранных, в число которых «Строительное объединение» не входит ) должны проводить закупки по 44-му ФЗ, а не по 223-му, как раньше. До 1 января предприятия сами разрабатывали свои положения по закупкам, а значит — и способы определения подрядчика, размер обеспечения, условия изменения и расторжения договора, сроки подачи заявок и т. п. ФЗ-44 закон полностью регулирует процедуру и устанавливает временные рамки для всех ее этапов. И если уж заказчик, по мнению ФАС, нарушил даже комфортный 223-й закон, то и новый конкурс, вполне возможно, окажется не последним.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»