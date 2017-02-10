Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в пассажиров метро в Гонконге

Не менее 15 человек пострадали в результате пожара на одной из самых оживленных станций Гонконга — Чимсачей после того, как неизвестный кинул «коктейль Молотова» в полный пассажиров вагон поезда, сообщает South China Morning Post.

По свидетельству очевидцев, которых опросила полиция, при отправлении заполненного поезда, злоумышленник кинул бутылку «коктейля Молотова» в вагон, однако при этом он загорелся и сам.

Сообщается, что злоумышленник является гражданином Китая. После инцидента он в сопровождении полицейских был отправлен с ожогами в больницу. Станция временно закрыта для пассажиров.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще шестеро получили тяжелые ожоги, но их жизни ничего не угрожает. Полиция выясняет мотивы злоумышленника.