Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в пассажиров метро в Гонконге

Не менее 15 человек пострадали в результате пожара на одной из самых оживленных станций Гонконга — Чимсачей после того, как неизвестный кинул «коктейль Молотова» в полный пассажиров вагон поезда, сообщает South China Morning Post.

По свидетельству очевидцев, которых опросила полиция, при отправлении заполненного поезда, злоумышленник кинул бутылку «коктейля Молотова» в вагон, однако при этом он загорелся и сам.

Man arrested after firebomb attack on #HongKong #MTR train injures at least 18 https://t.co/Q3F7eiYXqF pic.twitter.com/5kix7Y1XWe