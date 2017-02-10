Посол России в Минске: Переход к паспортному контролю на границе двух стран не обсуждается

Вопрос перехода к паспортному режиму на границе России и Белоруссии не обсуждается. Об этом заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков, передает ТАСС.

«Пока [этот вопрос] не обсуждается и не рассматривается. Посмотрим, каковы будут результаты обсуждения в совместной погранкомиссии, это ее сфера деятельности», — сказал Суриков.

Посол отметил, что установление погранзоны на границе — просто нацеленность на противодействие гипотетической опасности, «связанной с нашей работой в Сирии».

«Для россиян и белорусов это ничего не означает. Как въезжали граждане Белоруссии на территорию России и граждане России на территорию Белоруссии, так и будет», — резюмировал Суриков.