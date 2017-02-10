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10.02.2017 19:03
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«Фонтанка» за 60 секунд — 10 февраля

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Смольный между тем отказался передавать РПЦ два здания резиденции митрополита на Каменном острове. Оказалось, что элитная недвижимость — бесхозная.

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ФСБ Петербурга задержала знакового полицейского на границе родины. Что характерно, он пытался въехать в страну, а не наоборот. Эту историю вот-вот засекретят — так что читайте скорее.

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До Дня всех влюбленных еще несколько дней, но культурная истерика уже началась. Если у вас нет пары, не выходите из комнаты.

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