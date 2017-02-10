«Фонтанка» за 60 секунд — 10 февраля

Международный скандал в биатлоне. Француз Мартен Фуркад растолкал наших спортсменов на лыжной трассе, а потом не захотел стоять с ними на одном пьедестале. Губерниев обозвал Фуркада «свиньей», хорошо еще, не по-французски. Вот что политика с людьми делает.

Губернатор Георгий Полтавченко уконтропупил депутатов ЗакСа от «Единой России» и ЛДПР – оскорбления чувств верующих в акции с листочками бумаги в Исаакиевском соборе Полтавченко не заметил.

А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий внезапно вышел из строя. Он заявил, что петербургские ректоры, подписавшие 7 февраля в ЗакСе письмо с просьбой передать Исаакий РПЦ к Пасхе, были не в уме.

Смольный между тем отказался передавать РПЦ два здания резиденции митрополита на Каменном острове. Оказалось, что элитная недвижимость — бесхозная.

В Канаде изобрели и даже уже продали квантовый компьютер. Он работает в тысячу раз быстрее обычного компьютера. Мы разобрались, почему.

В ближайшее время в Петербурге уволят 5214 человек. И это — только те, о ком работодатели официально предупредили Центр занятости.

ФСБ Петербурга задержала знакового полицейского на границе родины. Что характерно, он пытался въехать в страну, а не наоборот. Эту историю вот-вот засекретят — так что читайте скорее.

180 лет назад погиб на дуэли наше все Александр Сергеевич. Мы собрали для вас самые необходимые знания о дуэлях. Впереди выходные — решайте вопросы цивилизованно.

В прокат вышла "Обитель зла", последняя. И пес с ней.

До Дня всех влюбленных еще несколько дней, но культурная истерика уже началась. Если у вас нет пары, не выходите из комнаты.

Через три дня в Петербурге начнется оттепель. Главный метеоролог Петербурга Александр Колесов обещал.