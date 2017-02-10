Прогулку по реке Оккервиль прервали сотрудники МЧС

Под мостом через реку Оккервиль гулял в воде странный мужчина. Очевидцы вызвали спасателей.

Как сообщили 10 февраля "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на Заневском проспекте под мостом через реку Оккервиль около шести часов вечера в воде на небольшой глубине находился мужчина.

Очевидцы вызвали спасателей, которые доставили гулявшего в реке на берег. По словам сотрудников МЧС, он был в неадекватном состоянии.

С предварительным диагнозом "переохлаждение" пострадавшего передали медикам скорой.