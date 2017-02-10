Росфинмониторинг получил право запрещать иностранцам въезжать в Россию

Федеральную службу по финансовому мониторингу наделили правом запрещать въезд в Россию гражданам других государств и лицам без гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление кабинета министров.

Таким образом, Росфинмониторинг становится восьмым российским ведомством, наделенным подобными полномочиями, вместе с МВД, МИДом, Министерством обороны, ФСБ, Службой внешней разведки, Федеральной службой исполнения наказаний и Федеральной таможенной службой.

В 2015 году Следственный комитет России воспользовался полномочиями Росфинмониторинга и впервые осуществил заморозку средств, которые были выведены за рубеж. Тогда СК заморозил средства за сумму в 1 млрд руб., которые перечислялись в Сингапур.

СК также может использовать полномочия Росфинмониторинга для розыска за рубежом имущества, приобретенного в результате коррупции.