Депутат Госдумы жалуется на «насиживание жопо-часов»

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев выступил против длительных пленарных заседаний.

Как сообщает "Комсомольская правда" 10 февраля, об этом он заявил во время обсуждения поправок в регламент нижней палаты парламента, отменяющих час голосований.

«Что такое регламент? Это упорядочение нашей работы. Чтобы мы не болтали, о чем ни попадя, а более конкретно рассматривали вопросы», — заявил коммунист.

По мнению парламентария, задача депутата — не только голосовать за принятие или отклонение тех или иных законопроектов, но и готовить их. «Я, вообще-то, не согласен с насиживанием жопо-часов, хотя сижу тут больше други», — признался он.

Коломейцев впервые избрался в Госдуму в 1995 году и в общей сложности проработал там 16 лет.

В ответ на реплику Коломейцева во фракции КПРФ в шутку предложили обсудить соответствующую единицу измерения работы — «жопо-часы».

В пятницу Госдума внесла поправки в регламент, отменив час голосования на пленарных заседаниях. Теперь палате необходимо поддержать или отклонить тот или иной законопроект сразу после его обсуждения. Кроме того, депутатам разрешили в исключительных случаях принимать законопроекты во втором и третьем чтении за одно пленарное заседание.