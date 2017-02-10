Власти Турции заявили, что передавали России координаты погибших при авиаударе солдат

Турецкое руководство заявило, что передавало России координаты здания в Сирии, где находились трое солдат, погибших в результате российского авиаудара, передает 10 февраля Reuters.

Турецкая сторона также отметила, что погибшие военнослужащие находились на данной позиции в течение 10 дней. Их координаты были переданы на российскую авиабазу в Хмеймиме, а также лично военному атташе России в Анкаре.

Напомним, вчера вице-премьер Турции назвал случайностью удар ВКС России по турецким военным, а Путин передавал соболезнования турецкой стороне.