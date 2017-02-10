Путин заявил о необходимости восстановить отношения с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и США нуждаются в восстановлении отношений после периода деградации. Об этом он сказал 10 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором в Москве, передает РИА Новости.

«Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народа. Мы слышали то, как к этому относится избранный президент — вступивший в свою должность господин Трамп, мы всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям», — сказал российский президент.

Путин, однако, подчеркнул, что не только от Москвы, но и от Вашингтона зависит восстановление отношений.

Российский лидер также поблагодарил президента Словении за то, что тот готов организовать встречу Путина и Трампа в Любляне.

«Что касается Любляны, Словении в целом, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств — текущих дел», — добавил Путин.