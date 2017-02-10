Полтавченко не увидел последователей Pussy Riot в Исаакиевском соборе

Губернатор Георгий Полтавченко ответил на запрос депутатов ЗакСа от «Единой России» и ЛДПР, требовавших привлечь к ответственности участников акции в Исаакиевском соборе. Оскорбления чувств верующих в действиях протестующих Полтавченко не заметил.

Напомним, что обращения с требованием разобраться с акционистами, сфотографировавшимися с табличкой «Музей – городу!» в Исаакиевском соборе 28 января, парламентарии направили губернатору, в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. "Весь цинизм организаторов и участников этой кощунственной и незаконной акции, среди которых были ЛГБТ-активисты, заключается в том, что ее проведение было специально организовано к началу богослужения. Нарушители юридических, нравственных и моральных норм не просто устроили варварскую акцию в храме, но и своими действиями показали пренебрежение и нетерпимость к чувствам всех православных верующих", – утверждали парламентарии. В их обращениях упоминается дело Pussy Riot, также устроивших в храме акцию и "оскорбивших чувства верующих". Зачитывая с трибуны текст запроса, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что устроившие акцию в Исаакии граждане оскорбили чувства миллионов верующих.

Иное видение сложилось у губернатора Петербурга. Как говорится в его ответе депутатам, опубликованном 10 февраля на сайте правительства, комитетом по культуре, администрациями Центрального и Адмиралтейского районов, ГУ МВД по Петербургу и области была проведена проверка фактов, указанных в запросе депутатов. В частности, было выяснено, что 28 января музей "Исаакиевский собор" работал до 16 часов, затем началась служба, ее начала фотографировать группа из 15-20 граждан, чем и привлекла внимание верующих. В районе 17 часов фотографировавшие выстроились в ряд вдоль западной части собора, держа в руках буквы, образовывавшие высказывание «Музей – городу!» Как говорится в ответе Полтавченко, с заявлениями в правоохранительные органы представители епархии по этому поводу не обращались, администрация музея в акцию не вмешивалась, а у полиции не было претензий к гражданам.

Что же касается билетов, которые распространялись на встрече с депутатами на Марсовом поле под видом льготных, то по итогам проверки этот факт не подтвердился: в ответе говорится, что все подобные проходки печатаются на бланках строгой отчетности и выдаются на основании документов, подтверждающих льготы.