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10.02.2017 17:45

«Зенит» подтвердил аренду вратаря Михаила Кержакова в «Оренбург»

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил переход голкипера Михаила Кержакова в «Оренбург» сегодня, 10 февраля. Соглашение подписано на правах аренды до конца сезона 2016/17.

Ранее Михаил Кержаков не попал в список футболистов для участия в заключительном этапе подготовки к сезону, который пройдет в Бельгии.

В текущем сезоне Михаил Кержаков защищал ворота «Зенита» в шести матчах чемпионата России. В них он пропустил 5 голов. Действующее соглашение игрока с петербургским клубом действует до лета 2019 года.


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