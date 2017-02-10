КИО отдаст часть полномочий вновь создаваемому казенному учреждению

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) в рамках реорганизации передаст часть своих полномочий государственному казенному учреждению (ГКУ) «Имущество Санкт-Петербурга». Проект постановления правительства города о создании данной организации появился сегодня, 10 февраля, на сайте КИО.

Как следует из текста документа, «Имущество Петербурга» будет отвечать за «материально-техническое обеспечение деятельности» комитета. В его обязанности, в частности, войдет составление и ведение реестров городского имущества, а также баз данных принадлежащих городу предприятий.

Организация будет осуществлять «полномочия собственника» государственного имущества Петербурга в части государственной регистрации возникновения, прекращения, перехода и ограничения прав на недвижимое имущество, а также вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости и получать из него сведения.

Кроме того, «Имуществу Петербурга» перейдут полномочия по регистрации сделок по передаче объектов нежилого фонда Санкт-Петербурга в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование.

ГКУ будет распоряжаться земельными участками, находящимися в государственной собственности Санкт-Петербурга, и земельными участками на территории города, государственная собственность на которые не разграничена.

Наконец, оно будет ставить на учет бесхозяйную недвижимость, находящуюся на территории Петербурга, и подавать заявления о государственном кадастровом учете городского имущества.

О том, что комитет имущественных отношений ждет реорганизация, в результате которой ряд полномочий должен перейти нескольким вновь создаваемым подведомственным учреждениям, «Фонтанка» сообщала еще в начале декабря. Сообщению предшествовала критика губернатора в адрес комитета и заявление о том, что его необходимо «взбодрить». http://www.fontanka.ru/2016/12/09/181/

Как пояснил «Фонтанке» глава КИО Александр Семчуков, «Имущество Петербурга» будет своеобразным «фронт-офисом» комитета. «Оно будет отвечать за подготовку документов, общение с бизнесом. КИО, в свою очередь, будет освобожден от рутинной работы и сосредоточится на принятии стратегических решений», – сообщил он.

В ГКУ будет около 250 человек. «Штат КИО при этом сократится, но структура комитета не изменится», – добавил он. Штатное расписание и все изменения проведут к лету.

Ранее КИО также анонсировал создание еще двух подведомственных учреждений – Агентства по работе с аварийным фондом и ГБУ «Городское управление кадастровой оценки».