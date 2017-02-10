«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»

Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.

Бытует мнение, что приобрести квартиру без наличия на руках собственных средств невозможно. Однако сейчас это уже не так. Приобрести жилье в строящемся доме на таких условиях можно и нужно.

GreenЛандия

Как это сделать, узнайте на презентации: «Квартира! Первый взнос – 0 рублей!», которая состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр. 212 в кабинете 2016.

Приглашается все желающие. В рамках презентации возможны бесплатные консультации от специалистов компании по вопросам первичного рынка и ипотечного кредитования. Начало презентации в 12-00. Вход свободный.

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