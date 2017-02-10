Россельхознадзор заподозрил «Союзмолоко» в картельном сговоре

Правила перевозки непастеризованного молока из неблагополучных с инфекционной точки зрения районов не поднимут цены на продукцию, а заявление Национального союза производителей молока («Союзмолоко») о возможных перебоях с поставками и росте цен нужно проверить Федеральной антимонопольной службе. Об этом 10 февраля заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что меры ведомства не могут привести к росту цен на молоко, а позиция Национального союза «деструктивна» и «сеет панику».

Мелано сказала, что нельзя исключить, что участники Национального союза производителей молока вошли в «картельный сговор». «Этим вопросом должна заниматься ФАС», — сказала Мелано.

В пятницу, 10 февраля, Россельхознадзор присвоил 25 российским регионам статус неблагополучного по заразным болезням животных. Молоко из таких районов можно отгружать только после пастеризации. В сыром виде отгрузки запрещены.