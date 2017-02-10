ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован по военной ипотеке в Связь-Банке

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории проекта «На Царскосельских холмах».

На сегодняшний день в ЖК «Образцовый квартал 2» возведены все четыре корпуса, завершен монтаж окон, ведутся работы по устройству кровли, вентиляции, внутренней электропроводке квартир. Учитывая многолетний опыт компании-застройщика ООО «Терминал-Ресурс» в строительстве малоэтажных комплексов, есть все основания предполагать, что жилой комплекс «Образцовый квартал 2» будет сдан ранее сентября 2018 года, указанного в разрешительной документации на строительство.

Высокая стадия готовности позволила аккредитовать ЖК «Образцовый квартал 2» по военной ипотеке в Связь-Банке.

ЖК «Образцовый квартал 2» – это четыре многоквартирных дома (всего 320 квартир), расположенных по периметру участка площадью 2,8 га. Такое размещение домов позволяет сделать двор не только безопасным, но и уютным. В нем устроят детскую и спортивную площадки, зону отдыха для взрослых. Также во дворе жилого комплекса строится современный детский сад на 140 мест с бассейном, который будет окружён зелёной живой изгородью.

Двор станет безопасным, а просторная автостоянка расположится рядом с жилым комплексом. С начала строительства ведутся работы по озеленению двора и прилегающей территории (компания застройщик располагает собственным питомником).

Одним из достоинств проекта является малоэтажность: все дома – четыре этажа с мансардами. Планировки продуманные, в большей части квартир ЖК «Образцовый квартал 2» возможно объединение кухни и гостиной, а на мансардных этажах потолки достигают 4,47 м. Отопление осуществляется с помощью системы «водяной тёплый пол».

Также доступны ипотечные программы в таких банках, как Санкт-Петербург, Абсолют банк, СМП банк, Россельхозбанк, Дельтакредит банк, ВТБ24, Уралсиб банк, ВТБ Банк Москвы, Связь-банк, банк Россия и Сбербанк.

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