В Петербурге в ближайшие три месяца уволят более 5 тысяч человек

По состоянию на 10 февраля 608 компаний и организаций Санкт-Петербурга уведомили Центр занятости населения СПб о высвобождении работников. В ближайшее время работодатели в общей сложности планируют уволить 5214 человек, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе городского Центра занятости населения.

Число предприятий, на которых работники готовятся к сокращению, растет. Как сообщала "Фонтанка", в декабре 2016 года об увольнении людей в 2017 году заявили 448 предприятий. Соответственно, с начала года в Центр занятости населения поступило 160 новых уведомлений. В случае массовых увольнений, напомним, работодатели обязаны сообщить о своих планах за 3 месяца. На начало года уровень безработицы в Петербурге составлял 1,6 процента. Безработными официально были признаны почти 12 тысяч человек.

По данным городского Центра занятости населения, чаще всего работу с помощью городского Центра занятости ищут женщины и молодежь (до 29 лет). На их долю приходится более 65 процентов обращений.