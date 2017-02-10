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10.02.2017 17:15
10 Комментариев

В Петербурге в ближайшие три месяца уволят более 5 тысяч человек

По состоянию на 10 февраля 608 компаний и организаций Санкт-Петербурга уведомили Центр занятости населения СПб о высвобождении работников. В ближайшее время работодатели в общей сложности планируют уволить 5214 человек, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе городского Центра занятости населения.

Число предприятий, на которых работники готовятся к сокращению, растет. Как сообщала "Фонтанка", в декабре 2016 года об увольнении людей в 2017 году заявили 448 предприятий. Соответственно, с начала года в Центр занятости населения поступило 160 новых уведомлений. В случае массовых увольнений, напомним, работодатели обязаны сообщить о своих планах за 3 месяца. На начало года уровень безработицы в Петербурге составлял 1,6 процента. Безработными официально были признаны почти 12 тысяч человек.

По данным городского Центра занятости населения, чаще всего работу с помощью городского Центра занятости ищут женщины и молодежь (до 29 лет). На их долю приходится более 65 процентов обращений.


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комментарии пользователей (10)
Сын Портоса
10 февраля 2017 г. 18:29
knctntn: Это с мясом не связывались.. Вас эждут сюрпризы.
knctntn
10 февраля 2017 г. 18:21
Я сегодня сыр покупал. Недели 2 назад он стоил 147 рублей 250 грамм. Сегодня он стоит 180 рублей. Сколько у нас там официальная инфляция? Наверное столько же сколько и безработица...
Д.Крузое
10 февраля 2017 г. 18:16
LARGUS:
Ёлкин_дно
Веселый фотограф
10 февраля 2017 г. 18:12
А сколько в другие месяцы? Рост или убыль?
LARGUS
10 февраля 2017 г. 18:11
gri: Скорее стучится в ДНО.
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10.10.2014 11:31
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