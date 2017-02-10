Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким.

12 февраля билеты на 13 концертов февраля и марта можно будет приобрести со скидкой 50%: в кассе Большого зала и на сайте филармонии онлайн по промо-коду "Люблю филармонию"

Ханну Линту Автор фото: Veikko Kähkönen

Концерт 15 февраля посвящен 100-летию независимости Финляндии. Специальным гостем вечера станет Симфонический оркестр финского радио под управлением своего главного дирижера и художественного руководителя Ханну Линту.

Любители органной музыки смогут наслаждаться ею целых два дня. 17 февраля для них состоится органно-вокальный вечер «Ave Maria», а 9 марта вечер «Бах и Немецкий романтизм».

22 февраля народный артист России Николай Алексеев и Заслуженный коллектив России исполнят музыку знаменитых балетов ХХ века. Будут исполнены произведения Прокофьева и Равеля.

В День защитника Отечества и программа должна соответствовать тематике этого праздника. Героическая музыка Бетховена в исполнении Сергея Стадлера отлично подходит для 23 февраля.

«Терем-квартет» не нуждается в особом представлении. Его выступления всегда искрометны и неповторимы. 3 марта музыканты подарят нам настоящий весенний концерт «В предчувствии солнца».

4 марта смело можно назвать «днем джаза». Эллингтон, Миллер, Бэйси, Гиллеспи… Концерт так и называется «Джазовые хиты XX столетия».

Каждую весну петербургский пианист, заслуженный артист России Владимир Мищук радует публику своими сольными выступлениями. Не станет исключением и эта. 11 марта музыкант исполнит произведения Шуберта и Шопена.

8 марта праздничное настроение обеспечит один из самых энергичных и позитивных инструментальных коллективов Петербурга – ансамбль «Бис-квит».

Ансамбль «Бис-квит» Автор фото: Елисей Шепелёв

Замечательная актриса Светлана Крючкова большую часть своего творчества посвятила русской поэзии. 12 марта она представит «лермонтовский» моноспектакль «А он, мятежный, просит бури…».

26 марта состоится концерт к 60-летию Шломо Минца. Знаменитый скрипач и дирижер возвращается на родину.

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии Автор фото: Станислав Левшин

Большой зал филармонии

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