Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким.
12 февраля билеты на 13 концертов февраля и марта можно будет приобрести со скидкой 50%: в кассе Большого зала и на сайте филармонии онлайн по промо-коду "Люблю филармонию"
Концерт 15 февраля посвящен 100-летию независимости Финляндии. Специальным гостем вечера станет Симфонический оркестр финского радио под управлением своего главного дирижера и художественного руководителя Ханну Линту.
Любители органной музыки смогут наслаждаться ею целых два дня. 17 февраля для них состоится органно-вокальный вечер «Ave Maria», а 9 марта вечер «Бах и Немецкий романтизм».
22 февраля народный артист России Николай Алексеев и Заслуженный коллектив России исполнят музыку знаменитых балетов ХХ века. Будут исполнены произведения Прокофьева и Равеля.
В День защитника Отечества и программа должна соответствовать тематике этого праздника. Героическая музыка Бетховена в исполнении Сергея Стадлера отлично подходит для 23 февраля.
«Терем-квартет» не нуждается в особом представлении. Его выступления всегда искрометны и неповторимы. 3 марта музыканты подарят нам настоящий весенний концерт «В предчувствии солнца».
4 марта смело можно назвать «днем джаза». Эллингтон, Миллер, Бэйси, Гиллеспи… Концерт так и называется «Джазовые хиты XX столетия».
Каждую весну петербургский пианист, заслуженный артист России Владимир Мищук радует публику своими сольными выступлениями. Не станет исключением и эта. 11 марта музыкант исполнит произведения Шуберта и Шопена.
8 марта праздничное настроение обеспечит один из самых энергичных и позитивных инструментальных коллективов Петербурга – ансамбль «Бис-квит».
Замечательная актриса Светлана Крючкова большую часть своего творчества посвятила русской поэзии. 12 марта она представит «лермонтовский» моноспектакль «А он, мятежный, просит бури…».
26 марта состоится концерт к 60-летию Шломо Минца. Знаменитый скрипач и дирижер возвращается на родину.
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