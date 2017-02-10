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10.02.2017 17:09

Россию заподозрили в кибератаке на МИД Италии

Итальянские чиновники заподозрили Россию в многомесячной кибератаке, которая произошла в прошлом году и целью которой стала электронная переписка МИД Италии, сообщает 10 февраля The Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам чиновника из итальянского правительства, атака имела место прошлой весной и длилась более четырех месяцев. В зашифрованную систему, используемую для засекреченной информации, хакеры не проникли, отметил собеседник издания.

Нынешнего премьер-министра Паоло Джентилиони, который ранее занимал пост министра иностранных дел, атака не коснулась, говорит источник газеты: он, будучи министром, не использовал электронную почту.

Атаке были подвержены, как пишет The Guardian, «полевые отделения» итальянского МИДа. В частности, пострадали посольства и дипломатические сотрудники, которые присылают отчеты в Рим относительно встреч с зарубежными должностными лицами.

Правительственный источник не подтвердил, что Москва стояла за атакой. В то же время два человека, знакомых с ситуацией, заявили изданию, что атаку провела именно Россия. По данным газеты, в настоящее время по факту кибератаки проводится проверка главного прокурора в Риме.

По словам собеседника The Guardian в правительстве, после того, как об атаке стало известно, МИД принял меры для улучшения системы внутренней защиты. Как именно об атаке стало известно, источник издания не уточнил.

Источники газеты утверждают, что, по их мнению, целью кибератаки была попытка получить понимание того, как в итальянском правительстве принимаются решения.

Источник: РБК


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