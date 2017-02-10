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Туризм
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10.02.2017 16:58

Мушкарев об электронной визе: Этот процесс уже не остановить

В Москве обдумывают просьбу губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко разрешить иностранным гражданам посещать Северную столицу по электронной визе. Об этом 10 февраля рассказал на пресс-конференции глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

Как отметил Андрей Мушкарев, ранее губернатор обратился с соответствующим предложением к президенту Владимиру Путину и «сейчас этот вопрос находится на рассмотрении». При этом руководитель городского туризма выразил уверенность, что «так или иначе этот вопрос, без сомнения, будет решен». «Он не будет решен, может быть, даже в этом году, но все к этому идет», – заявил он, напомнив, что в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, который разрешает въезд на 8 дней по электронной визе иностранцам в Свободный порт Владивосток. «Это процесс, который уже не остановить», – считает Мушкарев.

По его словам, аналитика показывает, что страны, которые облегчали визовый режим, получали рост турпотока не менее чем на 30%. В качестве примера он привел Австралию, где в 2015 году бумажные визы заменили на электронные. «Эта мера привела к увеличению въездного трафика в Австралию на 25% уже в первые шесть месяцев», – отметил Андрей Мушкарев.

Видит глава петербургского комитета по туризму и преимущества электронной визы для безопасности страны. По его оценке, качество информации и степень ее проверки при оформлении электронной визы выше, чем при подаче обычного документа. «Электронная виза выигрышна и для безопасности страны, и для эффективности работы с иностранными туристами», – подытожил Мушкарев, который напомнил, что в России на туризм приходится лишь около 1,5% ВВП, в то время как в других странах с более лояльными визовыми правилами этот показатель достигает 10%.

По итогам 2016 года Санкт-Петербург принял 6,9 млн туристов. В этом году, по прогнозам городских властей, это будет не менее 7 млн туристов. В планах города  – удвоить турпоток к 2023 году до 13 млн туристов.

Петербург также намерен привлекать туристов из Европы с помощью туристических офисов Visit Petersburg, которые откроются на базе визовых центров России. По словам Мушкарева, первый подобный информационный центр откроется на днях в Париже, на Елисейских полях. До конца 2017 года планируется открыть не менее 10 таких туристических офисов, в частности, в Латвии, Швеции, Норвегии и Дании.


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