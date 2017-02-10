Итоги недели с Андреем Константиновым: Стыдно ли ректорам?

10.02.2017 17:05

Научный эксперимент: как ректоры подписывали письмо про Исаакий? Матильда против всех: стоит ли режиссеру Учителю отвечать Поклонской? Война в Донбассе: кто восстановит мир на Украине? Итоги информационной недели вместе с ведущей Надеждой Мадзалевской подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.