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10.02.2017 17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: Стыдно ли ректорам?
Научный эксперимент: как ректоры подписывали письмо про Исаакий? Матильда против всех: стоит ли режиссеру Учителю отвечать Поклонской? Война в Донбассе: кто восстановит мир на Украине? Итоги информационной недели вместе с ведущей Надеждой Мадзалевской подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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