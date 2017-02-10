Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке

Еще
14:02 13.02.2017
Пришлите свою новость!
13:54
Большое интервью: Игорь Албин — стадион, жетон, Афон. Смотрите после 15-00
13:49
Путин временно поручил Никитину губернаторство в Новгороде
13:45
Большинство "Грэмми" присуждены Адели и Боуи
13:40
Минстрой предложил оборудовать многоквартирные дома газоанализаторами
13:36
Дорожники Петербурга готовятся к оттепели и гололеду
13:31
Воспитанник СДЮШОР СКА погиб в ледовом дворце подмосковного Подольска
13:24
В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов
13:14
Во дворе на Науки разлит кипяток: в размыв попали две машины
13:12
Третий пошел: Губернатор Новгородской области уходит в отставку
13:10
Песков: По встрече Трампа и Путина никакой конкретики
12:58
Штаб Макрона обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Франции
12:52
В рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в России произошли изменения
12:48
Уголовное дело помогло «Пилону» заплатить налоги
12:44
Аварийный особняк на Фонтанке продают за 4 млн рублей
12:34
Прибыль банка «ВТБ24» в Петербурге выросла в 1,5 раза в 2016 году
12:29
Ломбертс заявил, что «Зенит» пообещал отпустить его летом
12:23
Ленинградский окружной военный суд начинает слушать дело сирийского наемника
12:19
Двух "зацеперов" сняли с грузового поезда в Ручьях
12:09
В жителя Ленобласти стреляли на проспекте Шаумяна
12:05
В Петербурге приставы помогли «СУ № 326» заплатить 60 миллионов долгов
11:56
Петербурженка упала в грузовик с 12-го этажа
11:51
Минобороны будет проверять сделки с участием иностранных инвесторов
11:43
Глава Еврокомиссии Юнкер разочаровался в ЕС и решил не переизбираться
11:34
Россияне могут лишиться недвижимости в Финляндии вблизи стратегических объектов
11:30
Силуанов открестился от прогрессивной шкалы налогов
11:22
Путин поздравил Бердымухамедова с переизбранием
11:14
Введенская больница снова осталась без главного врача
11:10
В Красноярске школьница едва не стала жертвой «группы смерти»
11:03
Доллар впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей
10:57
Протестующие беженцы разбили лагерь в центре Хельсинки
10:51
В Петербурге задержали мошенниц, обобравших пенсионеров на 800 тысяч
10:51
Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили
10:45
При квартирном пожаре на Бутлерова погибла женщина
10:39
Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой
10:30
Адвокат Учителя просит Поклонскую заставить религиозных фанатиков «сдаться в плен»
10:27
В Невском районе задержали любителя новинок от Apple
10:21
Прилепин признался, что служит заместителем командира батальона в ДНР
10:13
Новгородский губернатор ушел в отставку
10:09
В Петербурге пройдёт цикл концертов в темноте в проекте «Мир на ощупь»
10:03
Финскую визу сделают за 12 дней
09:57
СК заявил о доказательствах применения Киевом "Точек-У" против мирного населения в Донбассе
09:49
Петербурженка заявила об изнасиловании на АЗС
09:41
ДТП на КАД собрало пробку 8 километров
09:33
Накануне Дня влюбленных в Петербурге за минуту обчистили «Рив Гош»
09:25
Подозреваемый в убийстве студента ГУАП задержан
09:17
«Мерседес» за 8,5 млн угнали в Петербурге
09:09
В больничной палате на Костюшко поймали лжеминёра
09:01
СМИ: На юбилей революций из бюджета потратят 50 млн
08:53
Со строящейся высотки на Королева упал рабочий
08:45
«Налог на тунеядство» заплатили 46 тысяч жителей Белоруссии
08:37
Опрос: 55% американцев не одобряют политику Трампа
08:29
Грузинское ТВ сообщило о возможной попытке отравления католикоса-патриарха Илии II
08:21
Минобороны РФ выложило видео взорванных достопримечательностей Пальмиры
08:13
На Алтае нашли тело пассажирки рухнувшего вертолета
08:05
На Авангардной ночью тушили квартиру
01:14
Ванесса Мэй выступит в сопровождении оркестра
12/02
Стали известны имена людей, находившихся на борту разбившегося на Алтае вертолета
12/02
«Озерки» открыли для пассажиров
12/02
Рухнувший на Алтае вертолет совершал несанкционированный перелет
12/02
Станцию метро «Озерки» закрыли из-за подозрительного предмета
12/02
СМИ сообщили о тяжелом ранении главаря ИГ при авиаударе в Ираке
12/02
Очевидцы сообщили о крушении экскурсионного вертолета над Телецким озером на Алтае
12/02
Водителю запретили въезд на Украину из-за георгиевских ленточек в бардачке
12/02
Причиной эвакуации из аэропорта Гамбурга стал перцовый газ
12/02
На Ветеранов иномарка проехала на красный и сбила на переходе девушку
12/02
Сборная РФ досрочно победила в хоккейном Евротуре
12/02
Путин пригласил Штайнмайера посетить Россию в любое удобное время
12/02
В Ломоносовском районе спасатели сняли со льдины 12 человек
12/02
Горевшую квартиру на Народной потушили
12/02
Франк-Вальтер Штайнмайер стал президентом Германии
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
13.02.2017 11:56

Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке

Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов». Посмотрим...
Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке
Инвестиционная Академия

Посмотрим, есть ли негативу рациональное объяснение и можно ли все-таки заработать на валютном рынке

Про соломинку и бревно

Подавляющее большинство нелестных комментариев направлены на дискредитацию репутации брокеров, которые предоставляют свои услуги на валютном рынке. Помимо распространенных в этой сфере конкурентных войн, скорее всего, это связано с тем, что Форекс – самый молодой финансовый рынок из всех существующих и мало кто действительно разбирается в его специфике. В России он обрел свой привычный облик лишь в 1990-х годах, а к 2015-му, согласно рейтингу Интерфакс, на нем активно торговали меньше 1% наших сограждан. И даже среди них многие надеялись на удачу и быстрый заработок. Именно такой подход обеспечивает непрекращающийся поток ругательств в адрес брокеров. Отсутствие должной подготовки зачастую приводит к тому, что трейдеры теряют свои вложения и начинают винить в этом компанию, которая предоставила им услуги, вместо того, чтобы задуматься о собственной компетентности.

Удача или расчет?

С отсутствием должной подготовки связано еще одно весьма распространенное мнение о валютном рынке: Форекс – это казино, где «проигрывают» крупные суммы денег. Начнем с того, что даже «проиграть» нельзя больше, чем вложил. Современные торговые платформы автоматически закрывают убыточную сделку, чтобы не увести ее в минус и сохранить положительный баланс на клиентском счету. Здесь гораздо актуальнее говорить об отношении трейдеров к торговле на валютном рынке, чем о самом рынке. Многие начинают торговать, не имея даже базовых знаний о принципах работы на Форекс, и тогда это действительно превращается в угадывание – повезет, не повезет, в то время как, для этого необходимы тщательный анализ рыночной ситуации и умение пользоваться торговыми платформами. Всегда следует помнить, что Форекс – это серьезный финансовый институт, который, как и другие, требует затрат времени и сил. Любой необдуманный поступок и неоправданный риск приведут к неминуемым потерям. Чтобы этого избежать, необходимо пройти обучение в одном из специализированных образовательных центров, таких как Инвестиционная Академия.

Инвестиционная Академия
Инвестиционная Академия

Инвестируем в знания

Именно обучение является краеугольным камнем всех успешных сделок на рынке Форекс. Это тот этап, который нельзя пропускать и от которого зависит, насколько удачно будет в последующем складываться торговля. Можно начать с базовых курсов, где рассказывают об основных понятиях и принципах работы на валютном рынке, и, постепенно перейти к более сложным формам обучения, на которых разбирают тонкости различных методик анализа и торговых стратегий. При серьезном отношении к процессу обучения можно гарантированно получить знания, которых будет достаточно для начала работы и получения заработка.

Итак, многие негативные отзывы о рынке Форекс связаны с низким уровнем подготовки тех людей, которые их оставляют. Чтобы не попасть в список «неудачливых» трейдеров, которые «проиграли» свои последние сбережения, нужно обязательно пройти обучение. В Инвестиционной Академии вы можете выбрать курсы различного уровня сложности, платные и бесплатные, очные и дистанционные, длительные и краткосрочные. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сориентироваться на валютном рынке и сделать первые шаги к успеху.

 

 

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
13.02.2017 12:49

В ЖК «Шотландия» начали работать шоурумы

В малоэтажном жилом комплексе «Шотландия», от Navis Development Group в Агалатовском сельском поселении, начали работу шоурумы квартир с отделкой и меблировкой.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке
Берём Форекс на абордаж
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января
Как сократить затраты на коммерческий транспорт?
Стартап Юремонт меняет рынок ремонта автомобилей
Чем капитан Волошин лучше ареста
Зимняя засада
На Октябрьской набережной выросли горы
ЛДПР начала перемены с Петербурга
Как уговорить мужчину подарить шубу на Новый год
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Большое интервью: Игорь Албин — стадион, жетон, Афон. Смотрите после 15-00

Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Ирина Тумакова/"Фонтанка.ру"

Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

500 верующих вышли на крестный ход вокруг Исаакия

Новости компаний
Navis Development Group
13.02.2017 12:49
В ЖК «Шотландия» начали работать шоурумы
В малоэтажном жилом комплексе «Шотландия», от Navis Development Group в Агалатовском сельском поселении, начали работу шоурумы квартир с отделкой и меблировкой.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
ЖК «Образцовый квартал 2»
10.02.2017 17:17
ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован по военной ипотеке в Связь-Банке
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории проекта «На Царскосельских холмах».
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
ПАО «Сбербанк России»
09.02.2017 15:17
Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»
Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa — «Карту с большими бонусами». Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.
09.02.2017 14:01
Дом №15 ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №15 в квартале «Солнечный» в Мурино. Дом рассчитан на 556 квартир, общей площадью около 25 000 кв. метров.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.