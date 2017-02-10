Бюджетникам разрешили вместо карт «Мир» получать зарплату в кассе
Работники бюджетной сферы смогут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир». Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.
По словам Артемьева, договоренность об этом уже достигнута между ФАС и Центробанком. Отказаться от карты можно будет с 1 января 2018 года. «Но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — уточнил глава ФАС правила отказа от карты.
Также ФАС и ЦБ согласовали механизм, согласно которому пул российских банков будет обслуживать карты.
Сроки перевода бюджетников на карты «Мир» пока не определены. Согласно законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме, перевод всех бюджетных и социальных выплат должен осуществляться на карты «Мир» с 1 января 2018 года.
В Центробанке предлагают начать переход на карты на полгода раньше — с 1 июля 2017 года. При этом полностью завершить процесс перехода для работников бюджетной сферы в ЦБ хотят на полгода позже, к июлю 2018 года, а для пенсионеров — вообще только к началу 2020 года. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, инфраструктура платежной системы уже полностью готова.
Национальная платежная карта «Мир» выпускается в рамках одноименной национальной системы платежных карт (НСПК). Она была создана летом 2014 года, когда международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты попавших под антироссийские санкции банков.
Источник: РБК