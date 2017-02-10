Бюджетникам разрешили вместо карт «Мир» получать зарплату в кассе

Работники бюджетной сферы смогут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир». Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

​По словам Артемьева, договоренность об этом уже достигнута между ФАС и Центробанком. Отказаться от карты можно будет с 1 января 2018 года. «Но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — уточнил глава ФАС правила отказа от карты.

Также ФАС и ЦБ ​согласовали механизм, согласно которому пул российских банков будет обслуживать карты.

Сроки перевода бюджетников на карты «Мир» пока не определены. Согласно законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме, перевод всех бюджетных и социальных выплат должен осуществляться на карты «Мир» с 1 января 2018 года.

В Центробанке предлагают начать переход на карты на полгода раньше — с 1 июля 2017 года. При этом полностью завершить процесс перехода для работников бюджетной сферы в ЦБ хотят на полгода позже, к июлю 2018 года, а для пенсионеров — вообще только к началу 2020 года. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, инфраструктура платежной системы уже полностью готова.

Национальная платежная карта «Мир» выпускается в рамках одноименной национальной системы платежных карт (НСПК). Она была создана летом 2014 года, когда международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты попавших под антироссийские санкции банков.