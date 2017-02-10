Глава МИД Турции заявил о непризнании Крыма российским

Турция «ни в коем случае» не признает аннексию Крыма Россией и намерена внимательно следить за соблюдением прав крымских татар, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Кроме того, мы хотим, чтобы как можно скорее закончились столкновения на востоке Украины», — добавил Чавушоглу.

Он отметил, что одним из основных приоритетов для Турции является «пребывание крымских татар в Крыму, сохранение их идентичности и защита их прав и интересов». Глава турецкого внешнеполитического ведомства заметил, что Анкара намерена делать все для сохранения этого вопроса на повестке дня международных платформ.

В сентябре 2016 года на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-служба Порошенко сообщала, что на встрече Эрдоган пообещал оказывать Украине поддержку «в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях». Турецкий президент также отмечал, что возобновление диалога с Россией не повлияет на непризнание Турцией «аннексии Крыма».