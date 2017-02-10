Обвинение просит пожизненного наказания для обвиняемых в убийстве полицейского и его семьи под Самарой

Гособвинение в Самарском областном суде попросило суд приговорить двух обвиняемых по делу об убийстве замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и его семьи к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Цой, передает «Интерфакс».

Отмечается, что прокурор запросил подобную меру наказания в ходе прений 10 февраля.

«Представитель гособвинения попросил суд приговорить Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также гособвинитель попросил назначить Зохрабову 26 лет, Бабаеву — 25 лет заключения, первые 10 лет из которых — в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима», — сказала Цой.

Суд планирует огласить приговор 22 февраля.

Массовое убийство произошло в селе Ивашовка Сызранского района Самарской области в ночь на 24 апреля. Вместе с бывшим главой городской полиции были убиты его родители, брат с супругой и племянница. Выжила лишь семилетняя девочка.