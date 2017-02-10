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10.02.2017 16:41

Смольный обяжет застройщиков строить больше детсадов и дорог

Увеличение числа детсадов и площади дорог в новых кварталах Петербурга предусматривают новые нормативы градостроительного проектирования (НГП). Это увеличит себестоимость жилья, ранее заявляли застройщики.

Проект новых нормативов вечером 9 февраля опубликовала администрация города. Документ предусматривает, что число мест в детских садах для новых кварталов увеличится на 11% – с 55 до 61 места на тысячу жителей. При этом число мест в школах останется тем же – 120 на тысячу человек.

Кроме того, в кварталах со средне- и многоэтажными жилыми домами и общественно-деловой застройкой в 1,5 раза увеличится плотность магистральных дорог – с 2,5 до 4 км на кв. км территории.

Ранее застройщики заявляли, что Смольный исходит из слишком позитивных показателей роста числа петербуржцев. В итоге в городе, как и в 1990-х годах, появится переизбыток детсадов. В то же время себестоимость строительства жилья вырастет – фактически социальную инфраструктуру девелоперы возводят за свой счет.

Смольный готовил новые нормативы градостроительного проектирования в течение двух лет.  Действующие правила были приняты ЗакСом и вступили в силу 1 января 2015 года. Однако из-за изменений федерального законодательства теперь НГП должны утверждать не парламенты, а исполнительная власть. В результате в Смольном решили разработать свой документ, который утвердят в ближайшее время.


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