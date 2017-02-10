Представитель Кадырова: Немецкие журналисты должны извиниться, если имеют совесть

Фильм «Холодная война Путина», показанный на этой неделе в эфире немецкого телеканала ZDF, расстроил одного из героев ленты – официального представителя Рамзана Кадырова в Германии Тимура Дугазаева.

В прямом эфире петербургского интернет-канала [Фонтанка.Офис] 10 февраля представитель главы Чечни заявил, что его слова были неверно истолкованы журналистами: «Это необъективная информация. Я посмотрел фильм. Он дискредитирует. Когда я им давал интервью, я говорил, что мы смотрим и способствуем, чтобы наших людей не использовали сомнительные группировки. И это в первую очередь нужно для безопасности европейских стран. Посмотрел все три части фильма. Я в недоумении. Односторонняя подача. Абсолютно необъективная. Разумным людям в это трудно поверить».

На вопрос, должны ли немецкие журналисты признать свою ошибку и извиниться, Тимур Дугазаев пообещал «поработать в этом направлении»: «Думаю, да, если человек совесть имеет. Я пока в России. Скоро буду в Германии. Будем дальше работать. Нельзя людей в заблуждение вводить. У меня интервью брали три часа. Я чётко и ясно отвечал. Мою позицию в Германии знают. А получилось односторонне. То, что я увидел, меня расстроило. Поэтому теперь наша задача правильно донести информацию до журналистов. Будем работать».

Кроме того, официальный представитель главы Чечни выразил уверенность, что после Санкт-Петербурга, где в прошлом году появился мост имени Кадырова, имя чеченского лидера появится в топонимике и других европейских столиц.

«Думаю, что так будет в ближайшем будущем. Мы будем правильно доносить нашу позицию. К нам будут правильно относиться. И тогда улицы и площади будем называть именем Ахмата Хаджи Кадырова. Не считаю, что это невозможно в Европе», – сказал он.

Фильм Эгмонта Коха «Холодная война Путина» рассказывает о том, что ФСБ под видом беженцев якобы отправляет в Евросоюз агентов из числа уроженцев Чечни. Фильм строится вокруг откровений «бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ» по имени Игорь. Лицо «чекиста» скрыто, голос изменён. По его словам, агенты-беженцы внедряются в мусульманские общины крупнейших стран ЕС. В их задачи входит продвижение «интересов Кремля», слежка за радикальными исламистами и участие в акциях протеста.