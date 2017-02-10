Ученые: Вторая Земля оказалась непригодной для жизни

Ученые из НАСА выяснили, что планеты, которые вращаются вокруг красных карликов и находятся в зоне обитаемости, лишены воды и кислорода. Это говорит о том, что экзопланета Proxima b, которая также известна как Вторая Земля, скорее всего, непригодна для жизни. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Исследователи смоделировали влияние рентгеновских лучей и ультрафиолета, испускаемых красными карликами, на атмосферу планет. Оказалось, что у экзопланет, которые находятся на достаточном удалении от родительской звезды, чтобы на них была жидкая вода (то есть располагаются в зоне обитаемости), атмосфера «сдувается» высокоэнергетическим излучением. В большей степени небесные тела теряют кислород, что исключает наличие жидкой воды на их поверхности.

Ученые рассчитали, что ближайшая к земле экзопланета — Proxima b — испытывает воздействие потоков звездной энергии каждые два часа. Это значит, что она полностью потеряет кислород за 10 миллионов лет.

Исследование снижает шансы на обнаружение пригодных для жизни планет, поскольку множество ближайших к Солнечной систем звезд являются красными карликами.