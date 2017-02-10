Иномарка влетела в остановку на Богатырском - есть пострадавшая

Один человек пострадал на остановке общественного транспорта в результате ДТП в Приморском районе Петербурга днем 10 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, 23-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, и машина вылетела на остановку у дома № 4 по Богатырскому проспекту.

От удара остановка фактически сложилась.

По предварительной информации, пострадала женщина, которая в состоянии средней тяжести была госпитализирована.