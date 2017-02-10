Адвокат: В ближайшие дни Кара-Мурза сможет говорить

Состояние журналиста, координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего улучшилось, однако ему предстоит долгий процесс реабилитации, рассказал 10 февраля РБК его адвокат Вадим Прохоров.

«В ближайшие дни Кара-Мурза сможет говорить, и буду обсуждать подачу нового заявления», — заключил Прохоров.

По его словам, состояние уже не критическое, а тяжелое: угроза жизни миновала. «При этом ему предстоит долгий процесс реабилитации. После прошлого отравления он несколько месяцев учился ходить заново, и без палки смог ходить лишь спустя год», — добавил Прохоров.

До сих пор неизвестна причина отравления. «Врачи не дают внятных объяснений», — отметил Прохоров.

Правоохранительные органы следят за ситуацией. По словам Прохорова, ему звонил следователь из Следственного управления по району Хамовники, где находится первое заявление об отравлении Кара-Мурзы-младшего. Кроме того, с защитником связывались следователь и участковый по месту жительства.

Кара-Мурза-младший был госпитализирован второго февраля в одну из московских больниц с симптомами, похожими на те, что были при прошлом отравлении. Он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней.

В понедельник, шестого февраля, врачи официально поставили журналисту диагноз «Острая интоксикация неустановленным веществом». Девятого февраля Прохоров рассказал, что Кара-Мурза-младший вышел из искусственной комы. У него полностью восстановилась работа сердца, врачи отключили аппарат гемодиализа, сообщал адвокат.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с РБК предполагал, что речь может идти о покушении. Он связывал это с деятельностью «Кара-Мурзы в качестве координатора «Открытой России» и как организатора показа по всей стране фильма о Борисе Немцове.

В первый раз Кара-Мурза-младший был отравлен два года назад. По итогам экспертизы специалисты обнаружили в его организме превышение допустимой концентрации тяжелых металлов.