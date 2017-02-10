Вышенков: Анохин плюс Цед — не любовь и не секс, но что-то было

10.02.2017 15:50

Депутат ЗакСа Андрей Анохин фраппировал общественность заявлением, что у него нет сексуальных отношений с главой Приморского района Николаем Цедом. Замглавреда «Фонтанки» Евгений Вышенков знает, что на самом деле произошло между ними.

Депутат Анохин возмутился тем, что ему якобы не выделяют пристойное помещение для приемной в Приморском районе. Тогда глава района Цед ответил: депутату хотелось персональный туалет в приемной, но чиновник ему в этой интимной прихоти отказал. При этом глава Приморского района объяснил, что для парламентария Анохина не все потеряно — и что должно случиться, чтобы глава района лично преподнес депутату желаемое. Также в программе — что будет с двоими петербуржцами, которые исполнили мечту Германна из «Пиковой дамы», и нашли способ обирать американские казино. И как побег наркодилера из здания суда в Адмиралтейском районе на год вперед испортил статистику УФСИН, который, вроде бы, ни при чем.

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