В Омске обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди

Двухэтажный жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, рухнул в Омске, под завалами могут находиться люди. Как сообщает 10 февраля пресс-служба прокуратуры региона, около 14.30 по местному времени обрушился аварийный двухэтажный жилой дом № 4 во 2-м Путевом переулке в Омске.

Здание было построено в ​1954 году. В октябре 2016 года жильцов дома расселили, но в момент обрушения там могли находиться те, кто разбирал строительные конструкции, отмечают в прокуратуре.

«По предварительной информации, обрушилась середина строения, под завалами могут находиться от одного до двух человек, незаконно разбиравших строительные конструкции здания», — говорится в сообщении. Прокуратура ведет проверку по факту происшествия.