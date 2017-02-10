СК: К падению ребенка на Пушкинской привело обрушение старых перил

Выяснились новые подробности ЧП на Пушкинской улице в Петербурге, где разбилась двухлетняя девочка. Как выяснило следствие, к падению ребенка в лестничный пролет привели старые перила, которые обрушились, когда малышка на них облокотилась. По факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 10 февраля пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, ограждения лестницы не выдержали веса двухлетнего ребенка, и девочка упала в пролет с пятого этажа на четвертый. Малышку сейчас спасают медики больницы имени Раухфуса.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Теперь предстоит выяснить, кто является ответственным за состояние перил в этом доме. Виновным грозит до шести лет колонии и штраф до полумиллиона рублей (не считая гражданского иска от родителей покалеченного ребенка).

Напомним, несчастье произошло около семи вечера 9 февраля в парадной дома на Пушкинской улице. Пока родители открывали дверь в квартиру, 2-летняя девочка упала в лестничный пролет.