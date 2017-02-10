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15:56 10.02.2017
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15:43
СК: К падению ребенка на Пушкинской привело обрушение старых перил
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14:54
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14:47
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10.02.2017 15:41

ЦБ: Слова Трампа остановили рост доллара

Укрепление доллара по отношению к мировым валютам в январе текущего года остановилось, в том числе из-за словесных интервенций со стороны нового президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Доллар в начале года снизился к основным мировым валютам развитых стран. Одной из причин стали различные словесные интервенции со стороны нового президента США и представителей его администрации, которые сделали несколько заявлений по поводу излишней слабости валют некоторых торговых партнеров относительно доллара», — сказано в отчете.

Также сообщается, что с начала текущего года большинство валют развивающихся стран, включая рубль, укрепились по отношению к доллару США.


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10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
ПАО «Сбербанк России»
09.02.2017 15:17
Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»
Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa — «Карту с большими бонусами». Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.
ПАО «Сбербанк России»
06.02.2017 14:41
В январе Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских кредитов на рефинансирование на 35 млн рублей
Клиенты Сбербанка оценили преимущества «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов», появившегося весной прошлого года
ПАО «Сбербанк России»
02.02.2017 15:48
Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей
Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45
Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов
Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
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31.01.2017 11:59
Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
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27.01.2017 15:09
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25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
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26.01.2017 16:05
По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
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26.01.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России
Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
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25.01.2017 15:35
Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга
Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».
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