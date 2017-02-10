ЦБ: Слова Трампа остановили рост доллара

Укрепление доллара по отношению к мировым валютам в январе текущего года остановилось, в том числе из-за словесных интервенций со стороны нового президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Доллар в начале года снизился к основным мировым валютам развитых стран. Одной из причин стали различные словесные интервенции со стороны нового президента США и представителей его администрации, которые сделали несколько заявлений по поводу излишней слабости валют некоторых торговых партнеров относительно доллара», — сказано в отчете.

Также сообщается, что с начала текущего года большинство валют развивающихся стран, включая рубль, укрепились по отношению к доллару США.