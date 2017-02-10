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10.02.2017 15:26

Производитель презервативов Durex купит производителя смесей для детей

Британская компания Reckitt Benckiser, занимающаяся производством товаров для дома, медицинских препаратов и средств личной гигиены, объявила о покупке производителя молочных смесей Mead Johnson.

Сумма сделки составит 16,6 миллиарда долларов.

Mead Johnson — третий после Nestle и Danone производитель детского питания, компания занимает 10 процентов рынка, пишет Bloomberg.

Компания Reckitt Benckiser, возникшая в 1999 году благодаря слиянию основанных в первой половине XIX века британской Reckitt & Colman и голландской Benckiser, производит товары для дома, медицинские препараты и средства личной гигиены. Среди наиболее известных брендов Reckitt Benckiser — бытовая химия Calgon и Vanish, препараты Nurofen и Strepsils, а также презервативы Durex.

Источник: Медуза


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