Москалькова прокомментировала решение КС о пересмотре дела Дадина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала решение Конституционного суда о пересмотре «статьи Дадина».

«На мой взгляд, решение Конституционного суда взвешенное, соответствует законодательству, нормам международного права и принципам нравственности», — заявила она 10 февраля РБК.

Москалькова отметила, что неоднократно призывала изъять статью о нарушениях правил пикетирования «из целого института административной преюдиции». «Эта модель не может быть в полной мере применена к категории дел, связанных с выражением свободы слова», — отметила Москалькова. По ее словам, сроки пересмотра статьи пока не установлены, но она будет держать процесс на контроле.

Ранее в пятницу Конституционный суд постановил пересмотреть решение суда в отношении активиста Ильдара Дадина. Также высокие судьи усмотрели противоречия основному закону государства в трактовке статьи 212.1 УК РФ о нарушениях на митингах.

Как сообщил РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, «при наличии политической воли правящего большинства» закон может быть изменен уже в рамках весенней сессии. «Эту проблему нужно рассматривать в рамках декриминализации нашего Уголовного кодекса», — подчеркнул Емельянов.