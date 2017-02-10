Роскомнадзор уточнил информацию о претензиях к "Эху Москвы"

Информация о вынесенном «Эху Москвы» предупреждении о возможном закрытии радиостанции не соответствует действительности, сообщил 10 февраля РБК пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Никакого предупреждения «Эху» не выносилось, было направлено информационное письмо. Но не только им, еще нескольким СМИ, которых не буду называть. Смысл письма — к определенному сроку нужно некоторые документы привести в полное соответствие с законом и требованиями, которые ограничивают иностранный капитал по части российского СМИ», — сказал Ампелонский.

По его словам, профильный представитель «находится постоянно в контакте с гендиректором и главным редактором». «Нет никаких сомнений, что к 15 февраля все действия будут предприняты. И никаких мер мы предпринять не планируем», — заключил он.