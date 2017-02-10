Михаил Кержаков вернется в «Зенит» летом

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков переходит в «Оренбург» на правах аренды. Как стало известно «Фонтанке», соглашение будет рассчитано на полгода, а значит, летом футболист вернется в Петербург.

Ранее Михаила Кержакова, как и его брата Александра, не оказалось в числе игроков, отправившихся в Бельгию для прохождения заключительного этапа подготовки к сезону. Кержаков-старший продолжает восстанавливаться после травмы, а от младшего, судя по всему, главный тренер Мирча Луческу решил отказаться.

В текущем сезоне Михаил Кержаков защищал ворота «Зенита» в шести матчах чемпионата России. В них он пропустил 5 голов. Действующее соглашение игрока с петербургским клубом действует до лета 2019 года.