Кто бежит из Чечни в Европу?
О том, что представляют из себя чеченские диаспоры в Европе, и кто на самом деле уезжает из Чечни, узнали у председателя чеченского культурного общества в г. Киль, представителя главы Чечни в Германии Тимура Дугазаева и правозащитника, руководителя сети "Миграция и Право" правозащитного центра "Мемориал" Светланы Ганнушкиной:
Напомним, по мнению авторов фильма-расследования немецкого телеканала ZDF, из Чечни в Европу под видом беженцов перебираются члены агентурной сети, которые якобы интегрируются в мусульманские диаспоры Германии, Франции и Великобритании, чтобы оказывать посильное влияние на происходящие в Старом свете политические процессы в интересах Кремля.
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