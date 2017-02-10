Кто бежит из Чечни в Европу?

10.02.2017 14:46

Кто и почему уезжает из Чечни, чтобы обосноваться в Европе? И почему авторы фильма телеканала ZDF "Холодная война Путина" увидели в этом "руку Кремля? Узнали у председателя чеченского культурного общества в г. Киль, представителя главы Чечни в Германии Тимура Дугазаева и правозащитника Светланы Ганнушкиной.

О том, что представляют из себя чеченские диаспоры в Европе, и кто на самом деле уезжает из Чечни, узнали у председателя чеченского культурного общества в г. Киль, представителя главы Чечни в Германии Тимура Дугазаева и правозащитника, руководителя сети "Миграция и Право" правозащитного центра "Мемориал" Светланы Ганнушкиной:

Напомним, по мнению авторов фильма-расследования немецкого телеканала ZDF, из Чечни в Европу под видом беженцов перебираются члены агентурной сети, которые якобы интегрируются в мусульманские диаспоры Германии, Франции и Великобритании, чтобы оказывать посильное влияние на происходящие в Старом свете политические процессы в интересах Кремля.

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