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10.02.2017 14:46
Кто бежит из Чечни в Европу?
Представитель главы Чечни в Германии Тимур Дугазаев и Рамзан Кадыров.

Кто бежит из Чечни в Европу?

Кто и почему уезжает из Чечни, чтобы обосноваться в Европе? И почему авторы фильма телеканала ZDF "Холодная война Путина" увидели в этом "руку Кремля? Узнали у председателя чеченского культурного общества в г. Киль, представителя главы Чечни в Германии Тимура Дугазаева и правозащитника Светланы Ганнушкиной.

О том, что представляют из себя чеченские диаспоры в Европе, и кто на самом деле уезжает из Чечни, узнали у председателя чеченского культурного общества в г. Киль, представителя главы Чечни в Германии Тимура Дугазаева и правозащитника,  руководителя сети "Миграция и Право" правозащитного центра "Мемориал" Светланы Ганнушкиной:

Напомним, по мнению авторов фильма-расследования немецкого телеканала ZDF, из Чечни в Европу под видом беженцов перебираются члены агентурной сети, которые якобы интегрируются в мусульманские диаспоры Германии, Франции и Великобритании, чтобы оказывать посильное влияние на происходящие в Старом свете политические процессы в интересах Кремля. 

Аудиоподкаст эфира: 

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