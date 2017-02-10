Роскомнадзор пригрозил через пять дней закрыть "Эхо Москвы"

Роскомнадзор предупредил радиостанцию "Эхо Москвы" о закрытии через пять дней в связи с тем, что у одного из акционеров компании нашлась почти 20-процентная доля иностранного капитала.

Как передает RNS, в ведомстве, тем не менее, уверены, что «Эхо Москвы» до 15 февраля устранит нарушения. Об этом RNS сообщил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор направил радиостанции письмо-предупреждение о том, что до 15 февраля должны быть произведены определенные действия технического характера. У нас нет сомнений, что все будет сделано в указанный срок. Начальник отраслевого департамента Роскомнадзора находится с гендиректором и главным редактором "Эха Москвы" на ежедневной связи, и никаких сомнений, что все будет сделано, у нас нет», — сказал RNS Вадим Ампелонский.

Главред радиостанции Алексей Венедиктов, в свою очередь, заявил порталу о том, что претензии к радиостанции говорят о новой трактовке закона.

«Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20%, американская компания имеет в "Эхе Москвы" 15,92%. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации», — сказал он.

Он подтвердил информацию о получении письма Роскомнадзора с угрозой закрытия радиостанции. «Эхо» будет привлекать юристов для изучения вопроса.