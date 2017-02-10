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10.02.2017 14:32
30 Комментариев

Роскомнадзор пригрозил через пять дней закрыть "Эхо Москвы"

Роскомнадзор предупредил радиостанцию "Эхо Москвы" о закрытии через пять дней в связи с тем, что у одного из акционеров компании нашлась почти 20-процентная доля иностранного капитала.

Как передает RNS, в ведомстве, тем не менее, уверены, что «Эхо Москвы» до 15 февраля устранит нарушения. Об этом RNS сообщил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор направил радиостанции письмо-предупреждение о том, что до 15 февраля должны быть произведены определенные действия технического характера. У нас нет сомнений, что все будет сделано в указанный срок. Начальник отраслевого департамента Роскомнадзора находится с гендиректором и главным редактором "Эха Москвы" на ежедневной связи, и никаких сомнений, что все будет сделано, у нас нет», — сказал RNS Вадим Ампелонский.

Главред радиостанции Алексей Венедиктов, в свою очередь, заявил порталу о том, что претензии к радиостанции говорят о новой трактовке закона.

«Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20%, американская компания имеет в "Эхе Москвы" 15,92%. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации», — сказал он.

Он подтвердил информацию о получении письма Роскомнадзора с угрозой закрытия радиостанции. «Эхо» будет привлекать юристов для изучения вопроса.

Источник: RNS


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комментарии пользователей (30)
Kit.
10 февраля 2017 г. 15:54
klonov: Не, там немного другая ситуация. То ли "коллектив редакции" (читай: Венедиктов), то ли Гусинский владел через американскую компанию 34% акциями "Эха". В 2014 году на волне "импортозамещения" был принят закон, потребовавший от иностранных акционеров владеть меньше 20% акций российских СМИ, причём не напрямую, а через.опу. Юристы Венедиктова-Гусинского-Газпрома оказались обычными российскими юристами, и про "через.опу" то ли не прочли, то ли понадеялись на авось. Не прошло и трёх лет, как у Роскомнадзора дошли руки к этому придраться.
Post
10 февраля 2017 г. 15:53
clerk: Ещё проще: "
у народа появится повод отказаться
от чего — каждый сам решит...
Samal
10 февраля 2017 г. 15:53
Гриб: серьёзно? 91,5МГц — это шо за частота?
clerk
10 февраля 2017 г. 15:49
Гриб:
Эхо морквы не вещает с радиоточки
За то у народа появится повод отказаться от радиоточки!!! )))
Михаил Кузнецов
10 февраля 2017 г. 15:48
Чего тянуть..надо закрыть уже всё..оставить 1 канал и Вести...гонять балет, народную музыку, православные чтения и военные марши..Для тех кто захочет уехать из страны сделать огромный выкуп в фонд патриотизма и РПЦ..
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