Тело младенца нашли в снегу на севере Петербурга
Погибшего грудного ребенка обнаружили в снегу прохожие на Камышовой улице.
Как стало известно "Фонтанке", тело ребенка около часа дня 10 февраля нашла местная жительница, выгуливавшая собаку у дома на Камышовой улице, 54. По предварительной информации, малышу было несколько дней от роду.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить обстоятельства гибели ребенка.
Проводится доследственная проверка.