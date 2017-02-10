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10.02.2017 14:29

Тело младенца нашли в снегу на севере Петербурга

Погибшего грудного ребенка обнаружили в снегу прохожие на Камышовой улице.

Как стало известно "Фонтанке", тело ребенка около часа дня 10 февраля нашла местная жительница, выгуливавшая собаку у дома на Камышовой улице, 54. По предварительной информации, малышу было несколько дней от роду.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить обстоятельства гибели ребенка.

Проводится доследственная проверка.

 


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