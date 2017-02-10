Юнкер: Либерализация визового режима ЕС и Украины состоится до лета

Либерализация визового режима Европейского Союза и Украины произойдет до лета 2017 года. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает телеканал «112 Украина».

«Мы обговорили вопрос визовой либерализации — это произойдет до лета», — сказал Юнкер по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Юнкер допустил предоставление Украине безвизового режима до конца года.