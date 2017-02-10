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10.02.2017 13:59

Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift

Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Дом у Елагина острова»

«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15).

Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим. Это дало возможность вдвое увеличить количество доступных жителям машиномест – до 66.

Платформы системы Parklift приводятся в движение по вертикали с помощью гидропривода. Припарковав автомобиль на такой платформе и подняв ее, владелец машиноместа может освободить место под ней для второго автомобиля. Машина, установленная на платформе, при этом прочно фиксируется в верхнем положении (вес автомобиля – до 2 т). При опускании платформы нижнее место должно быть освобождено. Таким образом, система обеспечивает зависимую стоянку для жителей, у которых в семье два автомобиля.

Все парковочное оборудование, поставляемое на наш объект, – производства немецкой компании Otto Wöhr GmbH, которая является одним из крупнейших в мире производителей автоматических систем паркования автомобилей. Первый жилой этаж «Дома у Елагина острова» отделен от подземного паркинга этажом встроено-пристроенных помещений.

В продаже два типа машиномест, отличающиеся шириной подъемной платформы (от 2,3 м до 2,5 м) и высотой верхнего и нижнего уровней (нижний уровень 1,7 м и 1,9 м для «кроссовера» или «внедорожника», а верхний от 1,5 м до 1,7 м – для «седана»). Ряд машиномест продается вместе с помещением кладовой или места под мотоцикл, расположенным здесь же, в паркинге. Сдача «Дома у Елагина острова» – во втором квартале 2017 г.

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10.02.2017 13:59

Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift

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