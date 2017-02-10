Президент Литвы назвала военные учения «Запад-2017» подготовкой к войне

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» демонстрируют подготовку Москвы к войне с Западом, сообщил 10 февраля портал Delfi.lt.

«Идет демонстративная подготовка к войне с Западом», — заявила Грибаускайте и пояснила, что в Литве «с беспокойством» ожидают учений «Запад-2017», которые приводят к концентрации «многочисленных и агрессивных сил».

По ее словам, действия России вынуждают Литву просить партнеров по Североатлантическому альянсу предоставить стране дополнительные гарантии безопасности. ​Грибаускайте также выразила надежду, что обсудит проблемы национальной безопасности Литвы с вице-президентом США Майком Пенсом на следующей неделе.

В пятницу утром в рамках подготовки к совместным учениям с НАТО в Литву были доставлены 10 американских танков, передает «Интерфакс».

В сентябре 2016 года начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов анонсировал проведение в 2017 году ​стратегических командно-штабных учений на западе России.