Еще
15:55 10.02.2017
Пришлите свою новость!
15:50
Вышенков: Анохин плюс Цед — не любовь и не секс, но что-то было
15:44
В Омске обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди
15:43
СК: К падению ребенка на Пушкинской привело обрушение старых перил
15:41
ЦБ: Слова Трампа остановили рост доллара
15:40
"ДП": Прокуратура проверяет холдинг "БалтИнвест Групп" непубличного миллиардера Владимира Васильева
15:26
Производитель презервативов Durex купит производителя смесей для детей
15:25
"Квадрат": На 10-й Советской незаконные гаражи снесли под сквер
15:21
Киев проведет боевые стрельбы из "Буков" вблизи Крыма
15:13
Москалькова прокомментировала решение КС о пересмотре дела Дадина
15:10
Роскомнадзор уточнил информацию о претензиях к "Эху Москвы"
15:05
Михаил Кержаков вернется в «Зенит» летом
14:54
Почти половина ДТП со скорой в Петербурге происходит во дворах
14:47
На Крестовском ограничат движение на время тестирования стадиона
14:40
"ДП": Юристы назвали главные болевые точки перехода торговцев на онлайн–кассы
14:32
Роскомнадзор пригрозил через пять дней закрыть "Эхо Москвы"
14:29
Тело младенца нашли в снегу на севере Петербурга
14:13
Юнкер: Либерализация визового режима ЕС и Украины состоится до лета
14:06
Владимир Колычев занял пост замминистра финансов
13:59
"Квадрат": Глава АИЖК заявил о возможности редевелопмента трети всего жилья в России
13:55
Отопление в Шлиссельбурге отключат за миллионные долги населения
13:49
Президент Литвы назвала военные учения «Запад-2017» подготовкой к войне
13:41
На Тореза чинят аварию на теплотрассе
13:40
"ДП": Петербуржцы тратят на жизнь больше москвичей
13:36
Смольный отказался передавать РПЦ часть резиденции митрополита на Каменном острове
13:33
Правозащитника Динара Идрисова доставили в полицию за пикет на ступенях КС
13:31
Петербуржцы поехали на работу на велосипеде
13:30
Движение на красной ветке метро восстановлено
13:20
Песков выразил заинтересованность в появлении новых харизматичных политиков в РФ
13:15
В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca
13:06
Через три дня в Петербург придет оттепель
13:01
Россельхознадзор запретил ввоз яиц и птицы из ряда регионов ЕС
12:57
Песков отрицает возможность поставки танков в ДНР и ЛНР
12:54
Российского конкурента WhatsApp и Skype отключили после двух недель работы
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
12:37
Москва вошла в топ-7 умных городов мира
12:30
Савченко считает Порошенко врагом украинского народа
12:24
Операционистки «Почты России» отделались условным сроком за присвоение денег клиента
12:23
Американские военные подняли флаг над Ивангородом
12:21
Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге
12:17
Финляндия вновь присоединилась к видеофлешмобу America First
12:14
Гранату в шкафу нашла новая хозяйка квартиры в Свечном
12:05
Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию жилья
12:00
Геннадий Смирнов: От Матильды хмурый день светлей
11:55
КС разрешил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина
11:41
«Зенит» отправился на заключительные сборы в Бельгию без братьев Кержаковых
11:35
КС: Уголовно наказывать только за неоднократность нарушений на митингах нельзя
11:28
Против вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело
11:25
Русский музей продолжает проекты для людей с ограниченными возможностями
11:20
В НИИ скорой помощи спасают жертву метанола
11:14
ВЦИОМ: Мигрантам в России не рады
11:05
Фонд «Алёша» предлагает горожанам оригинально поздравить своих половинок с 14 февраля
11:00
В Токсово муж похоронил жену во дворе дома, завернув в саван
10:53
В Крыму началась ретрансляция «Украинского радио»
10:46
Пулково признали лучшим аэропортом в России
10:45
«Дети и родители против рака» проведут донорскую акцию
10:30
ФАС отменила победу «Ташира» в конкурсе на строительство жилья для Верховного суда
10:18
Сторонников Дадина снова не пускают в КС
10:13
Производители молока предупредили о возможном повышении цен
10:01
Забастовка может парализовать аэропорт Хельсинки в пиковый день
09:53
Володин назвал «исправлением ошибки» закон о декриминализации побоев в семье
09:43
12 человек погибли при сходе оползней на Бали
09:35
Facebook начал разработку собственного ТВ-шоу для трансляции в соцсети
09:20
Подполковник ГУСБ задержан по засекреченному в Петербурге делу при переходе границы
09:09
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд
09:01
В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу
08:53
В Петергофе репетитора заподозрили в домогательствах к шестикласснице
08:45
В школе на Народной искали взрывчатку
08:37
СМИ: Большинство ударных подлодок Британии - в неисправном состоянии
08:29
Белый дом изучает, как в прессу "утекли" разговоры Трампа с другими президентами
08:21
Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
10.02.2017 13:41

На Тореза чинят аварию на теплотрассе

В Выборгском районе Петербурга прорвало трубопровод с горячей водой. Более 60 жилых домов сейчас подключены по резервной схеме.

Как сообщает 10 февраля пресс-служба ГУП ТЭК, в 6.42 поступил сигнал о прорыве подземной трубы диаметром 500 мм у дома 93 на проспекте Тореза. "В зону технологического нарушения попали 65 жилых зданий, 8 детских и 3 лечебных учреждения", – говорится в сообщении энергетиков.

Представители ГУП ТЭК уверяют, что все здания на время ремонта переведены на резервную схему, и подача тепла в них не прекращалась. Работы планируют закончить в течение 20 часов с момента обнаружения дефекта.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20

Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк

Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Отопление в Шлиссельбурге отключат за миллионные долги населения
На Тореза чинят аварию на теплотрассе
Петербуржцы в феврале заплатят за «коммуналку» на 4% больше
Жилищная инспекция: В УФАС нарушили материальное право
Суд поймал начальника жилищной инспекции Петербурга на подлоге
На Васильевском дом залило кипятком от чердака до подвала
В 13 домов в Невском районе вернулось отопление
В Кронштадте ликвидировали аварию на теплотрассе
Трубопровод на Ярослава Гашека обещают починить к вечеру
В 38 домов на Ветеранов вернули отопление
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Пьяные художники сорвали капремонт
Железный Феликс покидает Водоканал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы поехали на работу на велосипеде

Геннадий Смирнов: От Матильды хмурый день светлей

Ешь и худей: «ленивая» треска

Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД

Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

В Исаакий вернули апостола Петра

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.