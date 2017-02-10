На Тореза чинят аварию на теплотрассе

В Выборгском районе Петербурга прорвало трубопровод с горячей водой. Более 60 жилых домов сейчас подключены по резервной схеме.

Как сообщает 10 февраля пресс-служба ГУП ТЭК, в 6.42 поступил сигнал о прорыве подземной трубы диаметром 500 мм у дома 93 на проспекте Тореза. "В зону технологического нарушения попали 65 жилых зданий, 8 детских и 3 лечебных учреждения", – говорится в сообщении энергетиков.

Представители ГУП ТЭК уверяют, что все здания на время ремонта переведены на резервную схему, и подача тепла в них не прекращалась. Работы планируют закончить в течение 20 часов с момента обнаружения дефекта.