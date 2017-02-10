Смольный отказался передавать РПЦ часть резиденции митрополита на Каменном острове

Отказать в безвозмездной передаче двух зданий резиденции митрополита на Каменном острове решила комиссия при правительстве Петербурга. Как оказалось, имущество является бесхозным.

Решение опубликовано на сайте комитета имущественных отношений. Как указано в документе, 6 февраля ведомство направило письмо митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. В ноябре 2016-го он просил передать в собственность епархии гостиницу и административный корпус на 1-й Березовой аллее, 16-18.

«Объекты не являются госсобственностью Петербурга, в связи с чем не могут быть переданы в собственность епархии», – говорится в письме. Комитет рассматривает вопрос об оформлении зданий в собственность. После регистрации епархия сможет подать повторную заявку в комитет, также указано в ответе.

Гостиница и служебный корпус под литерами Б и В были построены в 1992 году по проекту Александра Шендеровича. Их возвели на месте гаража и оранжереи соседнего особняка Криличевской. Сам особняк 1914 – 1915 годов тогда же перестроили в жилой корпус с храмом Тихвинской иконы Божией Матери. По документам он числится как молельный дом. В октябре 2016-го Смольный безвозмездно передал здание в собственность епархии.

Между тем 7 февраля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался вернуть в собственность Русской православной старообрядческой церкви здание на Московском проспекте, 108д. В нем до революции находились богадельня с храмом при Громовском кладбище и центр Петроградско-Тверской епархии. Суд посчитал, что ведение богослужений и религиозных собраний в здании не доказано, а богадельни не подлежат реституции.