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10.02.2017 13:33
1 Комментариев

Правозащитника Динара Идрисова доставили в полицию за пикет на ступенях КС

Активист Динар Идрисов, который находился в одиночном пикете с плакатом «За свободу собраний» на ступенях здания Конституционного суда в Петербурге, доставлен в полицию.

Как рассказал «Фонтанке» правозащитник, 10 февраля он пришел к Конституционному суду с плакатом, чтобы поддержать осужденного Ильдара Дадина, чья жалоба стала поводом для рассмотрения дела в КС. Полицейские задержали Идрисова, так как, по их словам, запрещено проводить какие-либо акции, в том числе одиночные пикеты, на территории, непосредственно примыкающей к зданиям органов власти. Так как страж порядка, по словам активиста, не смог конкретно определить «прилегающую территорию», оппозиционер отказался покидать ступени Конституционного суда и был доставлен в 1-й отдел полиции УМВД по Адмиралтейскому району.

Напомним, 10 февраля КС в целом признал статью 212.1 УК, по которой осужден Дадин, легитимной, однако отметил, что законодатель «правомочен» переписать её. Так, реальные сроки за многочисленные нарушения на митингах можно давать только в исключительных случаях – «лишь при том условии, что нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера, реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности».

По словам главы Конституционного суда Валерия Зорькина, дело может быть пересмотрено.

Справка:

Ильдар Дадин - первый россиянин, осуждённый по статье 212.2 Уголовного кодекса. Норма разрешает давать реальные сроки за неоднократные нарушения на митингах. Сейчас Дадин находится в колонии в Алтайском крае.

Оглашение решения по делу Дадина КС проанонсировал неожиданно – за день до этого события, хотя обычно объявляет аккредитацию за 2 – 3 дня. Во время публичного рассмотрения дела, которое состоялось 24 января, сторонники Дадина также не смогли попасть в зал суда – им объяснили, что все места заняли студенты-юристы петербургских вузов.

В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегеже. После этого активист пропал. Только 8 января стало известно, что оппозиционера перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.


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комментарии пользователей (1)
mashinostroitel
10 февраля 2017 г. 14:39
Смешно Песков пошутил, что путинский режим заинтересован в появлении в стране новых политиков федерального уровня.
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