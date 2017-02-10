Правозащитника Динара Идрисова доставили в полицию за пикет на ступенях КС

Активист Динар Идрисов, который находился в одиночном пикете с плакатом «За свободу собраний» на ступенях здания Конституционного суда в Петербурге, доставлен в полицию.

Как рассказал «Фонтанке» правозащитник, 10 февраля он пришел к Конституционному суду с плакатом, чтобы поддержать осужденного Ильдара Дадина, чья жалоба стала поводом для рассмотрения дела в КС. Полицейские задержали Идрисова, так как, по их словам, запрещено проводить какие-либо акции, в том числе одиночные пикеты, на территории, непосредственно примыкающей к зданиям органов власти. Так как страж порядка, по словам активиста, не смог конкретно определить «прилегающую территорию», оппозиционер отказался покидать ступени Конституционного суда и был доставлен в 1-й отдел полиции УМВД по Адмиралтейскому району.

Напомним, 10 февраля КС в целом признал статью 212.1 УК, по которой осужден Дадин, легитимной, однако отметил, что законодатель «правомочен» переписать её. Так, реальные сроки за многочисленные нарушения на митингах можно давать только в исключительных случаях – «лишь при том условии, что нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера, реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности».

По словам главы Конституционного суда Валерия Зорькина, дело может быть пересмотрено.