Движение на красной ветке метро восстановлено

Неполадки оборудования на красной ветке метро Петербурга устранили. В течение часа поезда двигались с большими остановками.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, в 13.20 10 февраля движение на 1-й линии подземки было восстановлено. Напомним, около 12.30 начались серьезные проблемы с движением поездов на Кировско-Выборгской линии.

По словам очевидцев, обратившихся в редакцию "Фонтанки", от «Чернышевской» до «Площади Ленина» составы ехали более 10 минут, а на станциях делали остановки до 10 минут. Причиной происшествия стала неисправность светофора в тоннеле на участке от «Площади Ленина» до «Площади Мужества».