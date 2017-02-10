Россельхознадзор запретил ввоз яиц и птицы из ряда регионов ЕС
Россельхознадзор запретил ввоз живой птицы и инкубационных яиц из отдельных регионов Румынии, Швеции, Хорватии и Чехии. Причиной ограничений стал высокопатогенный грипп птиц, говорится в материалах на сайте ведомства, опубликованных 10 февраля.
В частности, ограничены поставки из румынских регионов Жудов, Илфов, Бакэу, Тупча, Нямц, Констанца, Галац, Прахова. Ограничения также касаются шведских регионов Сканер и Стокгольм, а также хорватского региона Загребачка. Из Чехии поставки запрещены из Либерецкого, Моравскосилезского и Устецкого краев.
Ограничения являются временными и вступают в силу сегодня.
Справка:
На прошлой неделе Россельхознадхзор предупредил о грядущем запрете на импорт продуктов птицеводства из ряда стран Европы, в которых зафиксирован высокий уровень заболеваемости птичьим гриппом. Ограничить поставки предполагалось, помимо Румынии, Швеции, Чехиии и Хорватии, также из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Словакии, Франции.
Государственная ветеринарная администрация Чехии в понедельник, 6 февраля, предупредила о появлении пяти новых очагов заболевания.