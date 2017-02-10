Россельхознадзор запретил ввоз яиц и птицы из ряда регионов ЕС

Россельхознадзор запретил ввоз живой птицы и инкубационных яиц из отдельных регионов Румынии, Швеции, Хорватии и Чехии. Причиной ограничений стал высокопатогенный грипп птиц, говорится в материалах на сайте ведомства, опубликованных 10 февраля.

В частности, ограничены поставки из румынских регионов Жудов, Илфов, Бакэу, Тупча, Нямц, Констанца, Галац, Прахова. Ограничения также касаются шведских регионов Сканер и Стокгольм, а также хорватского региона Загребачка. Из Чехии поставки запрещены из Либерецкого, Моравскосилезского и Устецкого краев.

Ограничения являются временными и вступают в силу сегодня.