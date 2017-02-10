Песков отрицает возможность поставки танков в ДНР и ЛНР

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что Москва может поставлять танки самопровозглашенным республикам Донбасса. Его слова 10 февраля цитирует «Лента.ру».

«Естественно, не из России», — заявил Песков, отвечая на вопрос о происхождении танков, имеющихся в распоряжении ополченцев.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что речь идет о территории Украины. «Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», — отметил Песков.

Он добавил, что «по официальным каналам» российские добровольцы не направляются в Донбасс. «Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты в людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины», — отметил официальный представитель Кремля.